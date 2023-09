«Giovedì 20 luglio, durante il suo primo giorno di lavoro, la nostra giovane concittadina Noemi Marangon ha salvato 5 vite umane. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha voluto premiare il suo coraggio, rendendole omaggio in aula consiliare. Di nuovo complimenti Noemi, Pontinia è orgogliosa di te». E' quanto fa sapere il Comune di Pontinia a margine della cerimonia tenutasi venerdì sera durante la quale è stata consegnata una targa alla giovane bagnina Noemi Marangon che ha appunto salvato ben cinque persone durante il suo primo giorno di lavoro e in condizioni davvero avverse in località Bufalara.



La ragazza era al lavoro su un tratto di spiaggia nel Comune di Sabaudia nell'ambito dei servizi avviati per garantire la sicurezza sul litorale durante la stagione balneare. La storia di Noemi che lo ricordiamo, ha solo 19 anni, ha fatto il giro del Paese. Anche il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca le ha consegnato un riconoscimento alla 19enne lo scorso mese di giugno poco dopo il salvataggio preannunciando l'intenzione di proporre Noemi per il conferimento ad una onorificenza al valore civile. Plauso era stato espresso anche dalla Guardia Costiera. Ed ora l'incontro a Pontinia, un gesto sentito a nome di tutta la cittadinanza.