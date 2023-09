Torna ad essere transitabile Via degli Aquilani per anni interdetta con due cancelli. L'amministrazione comunale ha deciso di riaprirla effettuando anche dei lavori di sistemazione della strada. Un tratto utile per la famiglie dei bambini che frequentano la Scuola primaria "Cencelli" l'Asilo "Tana degli Orsetti" e per chi chiaramente ne vorrà approfittare per una passeggiata fin sotto la torre idrica.