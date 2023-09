Queste le parole del consigliere delegato, Massimo Mazzali all'indomani della Festa della Sport che ha visto tanti, tantissimi ragazzi e bambini divertirsi e partecipare con entusiasmo per tutta a giornata di domenica scorsa.

"Sono molto soddisfatto della riuscita della manifestazione. È stata una bella giornata all'insegna dello sport, del benessere e dell'aggregazione. Hanno partecipato tante Associazioni e tutti si sono divertiti, dai piccoli a grandi. Il centro di Sabaudia è diventato una palestra a cielo aperto. Un sentito ringraziamento ai gruppi che hanno aderito con entusiasmo all'evento, un grazie anche a tutto il III Nucleo Fiamme Gialle di Sabaudia, in particolare al comandante Cassoni e agli Uffici comunali per il supporto".

