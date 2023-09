Una brutta avventura per la tartaruga che grazie all'intervento dei "centauri" di Latina ha avuto un lieto fine, con l'auspicio che la stessa, una volta curata, possa riprendere la sua vita in libertà, nel pieno delle forze.

La testuggine, ferita probabilmente da un veicolo in transito, veniva tolta dalla strada e accudita, per poi essere affidata alle cure dei Carabinieri Forestali del "Parco della biodiversità" di Villa Fogliano.

