La zona della Flacca tra borgo Sant'Antonio e il confine con Terracina segnato dal canale Torre Canneto, continua a far parlare di sé. Si moltiplicano le lamentele di cittadini e automobilisti specie in questi giorni di fine estate quando, i parcheggi predisposti e dipinti sulla carreggiata tra fine luglio e inizio agosto sono quasi tutti inutilizzati. Da oltre un mese si rincorrono segnalazioni e denunce pubbliche sia da parte di automobilisti che delle opposizioni di Fondi in merito alle novità legate ai nuovi parcheggi a pagamento nel tratto della strada regionale assoggettato a tratto urbano. L'area, che si trova proprio al confine con Terracina, secondo molti, nel ridisegno della segnaletica orizzontale non solo non favorisce i parcheggi ma metterebbe in pericolo sia gli automobilisti in transito sia coloro che lasciano l'auto posteggiata. Nonostante la vecchia segnaletica orizzontale sia stata "coperta" - o per meglio dire scurita per non mandare in confusione i fruitori della strada -, in alcune ore della giornata, come al tramonto, questa viene percepita dello stesso colore di quella appena dipinta creando disagi. Soprattutto quando non ci sono molte auto parcheggiate. Chi si immette nel tratto stradale quando i riflessi del sole "ingannano" la percezione di quali strisce seguire, rischia di transitare sull'area degli stalli a pagamento, tra suoni di clacson per richiamare l'attenzione e timori per l'incolumità dei viaggiatori.