E' al buio ormai da quasi un mese l'anfiteatro del parco Manaresi, più conosciuto da gran parte della cittadinanza come l'ex buca. Una situazione che crea disagio e insicurezza per le persone, in particolare per le famiglie, che solitamente frequentano l'area verde nelle ore serali.

Per questo motivo il comitato di quartiere Aprilia Centro è intervenuto nuovamente sulla vicenda, sollecitando la società Engie (che gestisce l'illuminazione pubblica) e l'amministrazione comunale di Aprilia ad attivarsi per la risoluzione del problema. «Sono passati altri due giorni dalle rassicurazioni del Comune rispetto al ripristino dell'illuminazione, ma l'anfiteatro al parco Manaresi continua ad essere al buio. Noi continueremo a monitorare - spiegano gli esponenti del comitato Aprilia Centro - e ad aspettare che la nostra segnalazione ad Engie abbia seguito. Se non avremo risposte continueremo a chiedere interventi».