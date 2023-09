Tutti uniti per aiutare il piccolo Leo. Sono state tantissime le persone che venerdì sera si sono ritrovate ad Aprilia per partecipare a "Un sogno per domani", l'evento organizzato dall'associazione Acah (All Cops Are Heroes Aps) per sostenere le cure del piccolo Leonardo, figlio dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Mauro Di Ceglie. L'iniziativa si è tenuta a "La grotta del gringo" in via Torre Bruna e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali. In prima fila a sostenere la battaglia del giovane Leo e della sua famiglia c'erano il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, l'assessore regionale al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana Luisa Regimenti ed Elena Palazzo, assessore all'Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio. Insieme a loro presente tutto il gruppo di Fratelli d'Italia di Aprilia: il presidente del Consiglio comunale Salvatore Lax, gli assessori Carola Latini (Attività Produttive) e Veronica Napolitano (Sanità e Servizi Sociali) e i consiglieri Matteo Grammatico, Edoardo Baldo e Daniela Di Lorenzo. «Con grande emozione ci siamo trovati ad Aprilia insieme per una bella causa: aiutare i genitori di Leonardo Di Ceglie, per sostenere le spese - afferma l'assessore regionale Elena Palazzo - per l'importante intervento chirurgico a cui il ragazzo dovrà essere sottoposto. Voglio ringraziare Francesco Paolo Russo e la sua associazione Acah che da anni è impegnata in iniziative di solidarietà e di promozione della legalità, per aver organizzato l'evento e per avermi voluto coinvolgere. E' stato un onore aver preso parte a questa lodevole iniziativa. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ognuno con il proprio piccolo grande contributo».



La manifestazione benefica ha visto l'esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, per poi proseguire con esibizioni di artisti di livello nazionale, tra i quali Massimo Bagnato&Friends. Durante la giornata è stata messa all'asta un'opera del maestro Giordano Abatini. «Ho avuto il piacere e l'emozione - commenta l'assessore Carola Latini - di partecipare a "Un Sogno per Domani", l'evento dedicato al sostegno della battaglia del piccolo Leo. Una serata per un motivo nobile che ha visto la partecipazione di tante realtà associative, sportive, della Polizia di Stato e delle istituzioni».