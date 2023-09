"Aumentano i furti di automobili nel quartiere Agroverde: necessario l'impegno dell'amministrazione Comunale per intensificare i controlli". È questo l'appello lanciato dal consigliere comunale Davide Zingaretti (lista Caporaso), che rimarca il problema registrato nel quartiere di Aprilia. "Nelle ultime settimane abbiamo raccolto molteplici segnalazioni da parte dei residenti del quartiere Agroverde riguardanti il furto di automobili o di componenti delle stesse. Il "boom" iniziato nelle ultime settimane - afferma Zingaretti - sta alimentando molta preoccupazione tra i cittadini ed è necessario che le Istituzioni facciano la loro parte. L'impegno che chiediamo all'Amministrazione Comunale è quello di farsi promotrice di un dialogo con Carabinieri e Polizia per intensificare i controlli, soprattutto negli orari notturni, sia attraverso il monitoraggio della videosorveglianza (dove possibile) che attraverso controlli mirati nelle zone più sensibili, come ad esempio via Caligola. La tematica della sicurezza in città è fondamentale e non ha colore politico, per questo motivo confidiamo che l'Amministrazione possa coinvolgere tutte le parti chiamate in causa per poter lavorare in sinergia con i cittadini, i quali attraverso le denunce presso le autorità competenti stanno facendo la loro parte, e prevenire tali problematiche. Con l'occasione ricordo all'Amministrazione l'importanza della riattivazione dell'Osservatorio comunale per la Sicurezza e la Legalità, organo utile per momenti di confronto e dialogo tra i vari organi competenti anche per situazioni come questa".