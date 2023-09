C'è una categoria particolarmente funestata da quello che è accaduto questa estate, la proliferazione dei granchi blu dell'Atlantico nel nostro mare, che ha portato un elemento di novità in tavola per alcuni, ma è stata motivo di disgrazia per altri. Parliamo dei pescatori professionisti di Latina che da questo fenomeno stanno ricavando solo danni: il granchio blu è infestante e può azzerare flora e fauna. Questo è il messaggio che cercano di far passare i pescatori, perché è una specie che fa piazza pulita delle altre e si ciba di tutto. «Le telline nel nostro mare non esistono più – spiega Eros Mariucci, portavoce dei Pescatori professionisti di Rio Martino – e anche altri pesci. Sapevano che sarebbe successo e avevamo avvisato che aprendo le paratoie di Foceverde saremmo andati incontro a questa proliferazione anomala di granchi blu, ma nessuno ci ha ascoltato. Oltretutto danneggiano le nostre reti da pesca, prima noi del settore spendevamo 4mila euro per una rete da pesca che cambiavamo ogni tre anni, ora a causa di questi granchi, ogni due mesi». Questo è solo l'ultimo dei problemi che in ordine di tempo i pescatori hanno dovuto affrontare perché quello più grande e che vivono sulla loro pelle da molto tempo è l'impossibilità di uscire con le imbarcazioni a causa del fondale insabbiato del porto canale di Rio Martino. La situazione è divenuta insostenibile e i pescatori, insieme ai diportisti lo sostengono da tempo. Ci sono fondi stanziati, ci sono state tante promesse e passerelle politiche, ma ad oggi il problema dell'insabbiamento del porto di Rio Martino che danneggia categorie di lavoratori e famiglie resta cronico e senza soluzioni all'orizzonte. Una situazione complicata che periodicamente si ripresenta. L'imbocco del porto continua ad essere impraticabile con una sabbia che non fa che aumentare e che in certi periodi è emersa addirittura dal canale.

«Ci avevano detto che entro il 15 settembre avrebbero dragato - spiega Mariucci - ma dagli ultimi colloqui avuti con l'assessore Di Cocco ci vorranno altri venti giorni. Noi siamo due mesi che stiamo fermi, molti si stanno vendendo le barche e la licenza. Stiamo pensando di fare una denuncia al Ministero e di organizzare una protesta in città. Ci sono intere famiglie che in questa situazione ci stanno rimettendo. Il problema è che i pescatori stanno rischiando tantissimo per fare il loro lavoro e quei pochi che riescono ad uscire in acqua poi non possono rientrare per lo stato dei fondali». Il problema per i pescatori risiede in una costa che non offre possibilità in questo momento: a San Felice Circeo e ad Anzio i posti barca non ci sono, Terracina per molti è troppo distante, Nettuno è privato e al Mascarello a Foceverde dove molti si riversano si va in mare con difficoltà perché c'è il pericolo di piene. Sono diciassette le imbarcazioni da pesca che rischiano di fermarsi o lo hanno già fatto. «Per noi pescatori non è essenziale, come per i diportisti, il ripristino della banchina e delle sponde crollate - spiega ancora Mariucci - ma solo che ci mettano in sicurezza in canale e che scavino i tre metri centrali temporaneamente. Questo ci darebbe la possibilità di uscire». La loro protesta viaggerà di pari passo con quella dei diportisti di Borgo Grappa, anche loro messi in ginocchio da questa situazione che perdura, senza soluzioni da troppo tempo. «A Borgo Grappa chi aveva i rimessaggi ha chiuso, il condotto nautico è fermo, abbiamo un borgo morto e un porto morto. Come si fa poi a parlare di turismo?».