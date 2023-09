La protesta si sposta in comune. Nelle scorse infatti, dopo l'incontro pubblico tenutosi in città su "Le opportunità di finanziamento del programma leader lazio 2023/2027" che di fatto si è in gran parte incentrato sull'ampliamento della Fassa Bortolo, il sindaco Felicetto Angelini ha dato l'ok ad incontrare delegati del fronte contrario all'aumento della produzione dell'azienda che si trova al confine tra Artena e Cori. Incontro in Comune che si rende necessario per cercare di rassenerare gli animi dopo che la notizia dell'ok da parte della Regione all'autorizzazione integrata ambientale è giunta come un fulmine a ciel sereno in città. Non solo. Si apprende anche che l'amministrazione comunale ha dato parere favorevole, a differenza di altri comuni come quello di Cori contrari.

E per ribadire la propria posizione contraria alcuni cittadini nelle scorse ore hanno deciso di appendere striscioni davanti alla sede comunale per informare tutti che c'è un fronte contrario a tale ampliamento della produzione. La questione è legata ai possibili risvolti in materia di ambiente e salute che l'aumento della produzione potrebbe comportare. Risvolti del tutto accettabili per la conferenza dei servizi, inaccettabili invece per alcuni cittadini preoccupati, al contrario, delle emissioni nell'aria di sostanze pericolose, cancerogene. Un questione che divide non solo ad Artena. A Cori ad esempio, il paese di fatto più vicino all'impianto (senza contare il monumento del lago di Giulianello a un chilometro di distanza) l'amministrazione guidata da Mauro De Lillis, in Conferenza dei servizi ha dato parere negativo mentre l'opposizione - sulle stesse posizioni del Comune di Artena - ci vede una opportunità di sviluppo, di lavoro.