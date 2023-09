Un incendio che ha provocato dei danni e che ha costretto il sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento ad emettere un'ordinanza, con conseguente chiusura di una strada.

L'episodio è avvenuto martedì scorso, quando all'altezza del civico 66 di via Rapella, è scoppiato un incendio, che ha interessato i terreni attigui alla sede stradale. Solo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte ha evitato ulteriori danni, ma l'episodio ha provocato delle conseguenze. Infatti il comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, in una nota trasmessa al Comune della cittadina del sud pontino, ha precisato che esiste il potenziale pericolo di caduta degli elementi arborei, situati a ridosso della sede stradale.

Quindi è necessario intervenire con somma urgenza, adottando tutte le misure di cautela necessarie. Subito dopo il primo cittadino, Salvatore Vento, ha firmato un'ordinanza di chiusura del tratto interessato dall'incendio di via Rapella, limitando l'ingresso ai residenti sino all'altezza del succitato numero civico.

La proprietaria è stata individuata e a lei sono state concesse quarantotto ore, affinchè provveda al ripristino delle condizioni di sicurezza, attraverso il taglio delle piante pericolanti prospicienti alla pubblica via.