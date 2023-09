Attimi di paura questa sera per i pendolari in viaggio sulla linea Roma Termini – Napoli Centrale, a causa della caduta di un pezzo della linea elettrica sul parabrezza della locomotrice del treno. L'incidente è accaduto a pochi metri dall'ingresso della stazione di Latina Scalo. Il treno era ripartito alle 17.456 dalla Capitale, quando alle 18.25 i passeggeri hanno sentito prima un forte colpo e poi l'arresto del convoglio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli