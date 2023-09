Il Consiglio comunale di Aprilia si riunisce per chiedere lo stato di calamità per i produttori colpiti dalla moria del kiwi. E' stata convocata per martedì 26 settembre alle ore 15 nell'aula consiliare di piazza Roma l'assise cittadina per discutere di questa problematica che sta interessando molti coltivatori. Una decisione presa al termine della conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio comunale Salvatore Lax, che si è svolta giovedì pomeriggio. Vista l'importanza del tema che verrà discusso nel corso della seduta è stata invitata anche una rappresentanza dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio, una partecipazione che potrà arricchire il dibattito.

Come detto si tratta di un argomento molto sentito nel territorio. I cambiamenti climatici e l'azione di agenti patogeni ancora non ben identificabili, stanno infatti distruggendo le colture locali di kiwi, una produzione importante per il Lazio, in particolare per l'agro pontino visto che Aprilia e Cisterna di Latina sono tra i maggiori produttori.

Per questo nei giorni scorsi l'assessore alle Attività produttive e all'Agricoltura Carola Latini ha preso parte alla commissione consiliare della Regione Lazio per l'audizione dei produttori del settore. All'esito della seduta, l'assessore regionale al bilancio e all'agricoltura Giancarlo Righini ha manifestato la disponibilità della Regione ad attivare la richiesta di stato di calamità. «Nel tempo più volte gli operatori del settore hanno manifestato queste criticità - aveva sottolineato l'assessore Carola Latini a margine della commissione - che finalmente stiamo affrontando attraverso un dialogo serrato con i produttori e con la Regione Lazio. Dagli incontri che ho tenuto con i produttori locali, è emerso un quadro drammatico, con un calo della produttività che si aggira intorno al 50% e riguarda sia il kiwi giallo, sia il rosso e sia il verde, storico prodotto Igp del nostro territorio, dove è presente sin dal 1971. Non esiste un dato certo sulla diffusione delle piantagioni, ma si stima che ad Aprilia la superficie coltivata da kiwi verde si aggiri intorno ai 3000/3500 ettari, circa 1500 ettari coltivati di kiwi giallo e 500 ettari per il rosso. Numeri significativi, che bastano a comprendere l'impatto drammatico della moria del kiwi, dovuta a cambiamenti climatici e agenti patogeni ancora non facilmente individuabili e per la quale non esistono soluzioni».