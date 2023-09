Ancora un caso di abusivismo edilizio sull'isola di Ponza, scoperto grazie all'azione sinergica tra i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale, che ha portato il responsabile del servizio urbanistico, Donatello Cardarelli, a emettere un'ordinanza di demolizione. L'ingiunzione sanzionatoria ha colpito due locali, realizzati in difformità dalle norme vigenti in quanto la zona dove sono stati edificati ricade in area rurale, è assoggettata a particolari vincoli paesaggistici, è classificata a rischio sismico, è assoggettata a vincolo idrogeologico e a Zona di Protezione Speciale – Rete Natura 2000, "Isole di Ponza, Zannone, Palmarola e S. Stefano". I manufatti , realizzati senza i dovuti titoli abilitativi edilizi (ora "in itinere") e privi delle autorizzazioni per i vincoli cui soggiace l'area, ricadono nella zona di Guarini, località adiacente alla via Panoramica, e appartengono a cittadini del posto anche se attualmente non residenti a Ponza. Secondo l'ordinanza firmata dall'arch. Cardarelli, vanno abbattuti entro novanta giorni dalla notifica della sanzione e la zona va ripristinata così com'era, il tutto a carico dei due soggetti sanzionati. Non è, comunque, il primo caso di abusivismo edilizio riscontrato sull'isola dall'insediamento della nuova Amministrazione che si era prefissa il più rigoroso controllo sulla tutela del territorio.