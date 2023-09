Più del doppio, si potrebbe riassumere in questo solo dato-indizio ciò che sta avvenendo nei numeri degli arrivi di migranti e minori non accompagnati in provincia di Latina.

Il confronto è rispetto ai numeri di un anno fa, anche se il pressing maggiore va avanti da circa sei mesi, in concomitanza con l'aumento degli sbarchi. Contrariamente a quanto accaduto nell'altra ondata di arrivi, quella del 2016, questa volta i toni sono più bassi. Ma non i problemi.

I servizi sociali di tutti i Comuni sono messi a dura prova su due fronti. Uno riguarda la sistemazione dei minori non accompagnati: tutte le strutture presenti nel territorio provinciale sono piene, non esistono posti residui e dunque i migranti under 18 che arrivano senza alcun familiari vengono smistati dove possibile, anche fuori provincia e regione.

I sindaci stanno facendo buon viso a cattivo gioco, cercando di collaborare con il Ministero dell'Interno per alloggiare i migranti maggiorenni in piccole strutture. Ma in questa rete delicata qualche smagliatura si fa spazio. Ed è quanto accaduto con gli appartamenti utilizzati in via don Morosini: i residenti si sono lamentati con il Comune per la presenza eccessiva di immigrati e per l'impatto che ciò può avere sulla sicurezza del quartiere.

Temendo forme di razzismo o disordini i servizi sociali hanno fatto due conti ed è emerso che la situazione è sotto controllo ma fuori dallo standard dei numeri previsti per i centri di accoglienza che utilizzano i locali del centro città. Perché i presenti «sono più del doppio» stabilito, appunto.

Alla fine è stata una funzionaria del Settore a snocciolare dati, i primi ufficiali per quanto riguarda la città di Latina.

E si è appreso che tutti i Cas, di fatto, scoppiano e che, al momento, non ci sono molte alternative poiché gli sbarchi continuano e sono stati annunciati centri regionali ma non a brevissimo termine.

Il neo che più preoccupa è quello dei minori non accompagnati. I sindaci, tramite, l'Anci sottolineano che «non c'è più tempo da attendere per completare l'attuazione della legge 47/2017».

All'esito di un monitoraggio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è emerso che «il sistema di prima accoglienza deve essere realizzato in maniera strutturale e non più come risposta alle emergenze che di volta in volta si presentano. È inoltre urgente adottare il decreto che disciplina il primo colloquio del minorenne che fa ingresso sul suolo italiano: è un passaggio che si attende dal 2017 e che è fondamentale per assicurare i diritti del minore e per aiutarlo a raggiungere in maniera celere e sicura la sua destinazione».

Tutte le nuove assegnazioni vengono effettuate utilizzando la rete di accoglienza che già esiste, sulla base del bando ritagliato sui precedenti flussi migratori. Ed è il motivo per il quale le strutture ora ospitano quasi il 100% in più di quanto loro assegnato e previsto.

Il reperimento delle strutture di accoglienza viene modulato seguendo gli arrivi, cioè si aumenta la capienza dei centri già operativi e con essi operatori, costi, materiale necessario per l'assistenza.