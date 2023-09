In un mondo caratterizzato da straordinarie innovazioni tecnologiche che influiscono nella vita di tutti i giorni e nel mondo lavorativo, è necessario che si sia una maggiore formazione nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) utili nel passaggio da fruitori passivi della tecnologia ad utilizzatori attivi. Insegnare e, di conseguenza, apprendere con le nuove tecnologie e la robotica, rende le lezioni più interattive, più creative, permettendo agli studenti di sviluppare nuove competenze. Un campo nel quale la scuola Frezzotti Corradini, diretta da Roberta Venditti, è all'avanguardia da tempo, come ha confermato anche la Summer School "Robotica e STEM" in chiave First Lego League, un bel weekend, concluso lo scorso 17 settembre, di formazione e divertimento per docenti di scuola primaria, secondaria e studenti organizzato dall'IC Frezzotti Corradini di Latina in qualità Scuola Polo per la Transizione Digitale. Si è trattato di un percorso di introduzione alla robotica educativa per l'apprendimento coinvolgente delle STEM, attraverso esperienze dirette di problem solving e di progettazione di robot, oltre che di sviluppo delle competenze chiave a scuola. Il tema è la robotica in chiave First Lego League, una manifestazione di robotica educativa organizzata in Italia dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto ed inserita nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, rivolta a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Il programma ha fornito le basi pratiche necessarie a muovere i primi passi nel mondo della robotica educativa lasciando ampio spazio al confronto dei corsisti e all'intervento di docenti ed esperti del campo, che hanno condiviso la propria esperienza in merito nell'ambiente scolastico. Come formatori hanno partecipato Andrea Denaro e Maurizio Giaffredo (capo arbitri e capo giudici di FLL) e anche i coach e le delegazioni delle squadre più titolate di questa manifestazione, per una vera e propria Masterclass di robotica, scienza e metodologie didattiche attive, il tutto attraverso sessioni di confronto con interventi di docenti ed esperti della manifestazione. «Grazie a tutti per l'impegno dimostrato - spiega il professor Marco Torella, referente di progetto per quanto riguarda la scuola polo per la transizione digitale - ai formatori Maurizio Giaffredo e Andrea Denaro, Paola Mattioli e Maura Ferritto, grazie agli ospiti Piera Levi Montalcini, Michele Moro, Alfonso Benevento e Mirco Massetti con i loro interventi online, grazie al personale ATA e a tutti i docenti che con il loro supporto spontaneo hanno aiutato ad accogliere le tante presenze venute da tutta Italia, una disponibilità che dimostra lo spirito di collaborazione che c'è nel collegio docenti. E un ultimo grazie ai coach delle migliori squadre Italiane di First LEGO League che con grande generosità hanno fatto da formatori sul campo di gara per tutti gli altri docenti partecipanti».