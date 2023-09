Per anni è stato uno dei luoghi strategici di Velletri, richiamando anche persone dai comuni limitrofi, mentre oggi è in stato di abbandono. Parliamo del triste declino dell'ex Cinema Fiamma, situato in via Guido Nati a Velletri, divenuto ora un simbolo di degrado e sporcizia.

Dopo aver ospitato numerosi spettacoli per oltre trent'anni, il cinema ha chiuso da tempo i battenti e da allora è stato lasciato al suo destino. Purtroppo, anziché essere recuperato o trasformato in altro, l'edificio è rimasto nel suo stato attuale, se non addirittura peggiorato a causa dell'inciviltà di alcune persone che utilizzano l'ingresso del cinema come una pattumiera per disfarsi dei propri rifiuti.



Una situazione riportata all'attenzione grazie ai social, con un cittadino che ha postato diversi scatti dei rifiuti sul gruppo "Miglioriamo Velletri". Sia all'interno che nelle fessure del portone principale si possono trovare oggetti di ogni genere, dai sacchetti fino a lattine, cartacce e quant'altro.

Da qualche mese c'è un'ordinanza comunale che obbliga i privati a mantenere puliti i locali anche quelli chiusi. Purtroppo visto che parliamo di una struttura chiusa da anni, gettare rifiuti nell'ex cinema è diventata un'incivile quanto sbagliata abitudine, fortunatamente di pochi.



Nonostante siano trascorsi anni dal momento della chiusura del cinema, non sono stati avviati progetti di recupero o riqualificazione dell'edificio. Questa mancanza di intervento ha contribuito al peggioramento delle condizioni e alla crescita del degrado. Gli abitanti di Velletri si sono chiesti più volte perché una struttura così importante per la comunità sia stata lasciata in uno stato di totale abbandono senza alcuna prospettiva di ripristino. L'ex Cinema Fiamma rappresenta un triste esempio dell'impoverimento del centro di Velletri; negli ultimi anni infatti sono state molte le attività che hanno abbassato la saracinesca sul corso o sulle strade limitrofe.