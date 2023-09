Nel cuore della suggestiva isola di Leros in Grecia, ieri è stata ricevuta con grande entusiasmo una delegazione proveniente dalla città di Sabaudia. Il Sindaco di Leros e parte del Consiglio comunale hanno riservato una calorosa accoglienza nel palazzo municipale, manifestando un forte spirito di collaborazione tra le due comunità.

Dopo lo scambio di doni simbolici, il Vice Sindaco Secci ha espresso gratitudine per l'ospitalità ricevuta e ha esteso un invito a una futura visita a Sabaudia. Il consigliere delegato Colantone ha proposto una innovativa iniziativa: l'organizzazione dei "Giochi dell'Amicizia" con i giovani di Leros, con la possibile prima edizione programmata per giugno del prossimo anno. Questa proposta promette di diventare un evento fisso non solo tra le due città gemellate, ma potrebbe coinvolgere anche altre comunità nel mondo legate a Sabaudia.

La delegazione ha approfittato della visita per esplorare i siti storici della batteria "Merovigli" dell'artiglieria italiana durante la seconda Guerra Mondiale, arricchendo così la comprensione della storia dell'isola. Nel pomeriggio, nel museo Pirgo Belleni di Alinda, organizzato dall'Associazione Italiani Amici di Leros (Aial), presidente Cettina Ferini, la delegazione ha partecipato all'inaugurazione di una mostra dell'artista Franco Murer, offrendo un'opportunità per immergersi nella cultura artistica.

La giornata si è conclusa con uno spettacolare saggio finale del seminario internazionale di musica e danza folkloristica, organizzato dall'Associazione Artemis. Un gruppo di giovani talentuosi provenienti da diverse nazioni ha incantato il pubblico presente con esibizioni di musica e balli tradizionali, regalando momenti di autentica emozione e condivisione culturale.

Questa vivace giornata di scambi culturali e collaborazione tra Sabaudia e Leros rappresenta un significativo passo avanti nella promozione di legami culturali e di amicizia tra le due comunità. L'iniziativa dei "Giochi dell'Amicizia" promette di diventare un evento annuale di successo, consolidando ulteriormente i legami tra le città gemellate e aprendo la porta a futuri progetti di reciproca crescita e arricchimento.