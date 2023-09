Il sindaco di Latina Matilde Celentano e gli assessori Gianluca Di Cocco e Franco Addonizio, rispettivamente con delega alla Marina e all'Ambiente, hanno ricevuto nell'aula consiliare una delegazione di pescatori e diportisti. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema relativo all'insabbiamento del canale di Rio Martino e sono stati illustrati i prossimi passi che l'amministrazione compirà in vista della realizzazione finale del porto-canale.

"Come già anticipato nei giorni scorsi – ha dichiarato l'assessore Di Cocco – andremo ad effettuare lavori di livellamento del fondale, in attesa del dragaggio. Un intervento tampone, ripetibile fino a quattro volte compatibilmente con le risorse a disposizione, che consentirà ai pescatori e ai diportisti di tornare in mare senza dover attendere il completamento del porto e delle opere accessorie".

"In questi tre mesi - ha affermato l'assessore Franco Addonizio - abbiamo affrontato la questione di Rio Martino e di Borgo Grappa, che da anni patisce la crisi economica, in modo prioritario su più tavoli e con tutti gli enti preposti. La soluzione temporanea prospettata in questi giorni e ribadita oggi ai pescatori e ai diportisti è il frutto di un recente incontro con l'amministrazione comunale di Sabaudia, Capitaneria di Porto ed Ente Parco. Siamo in dirittura d'arrivo".

"Siamo dalla vostra parte – ha concluso il sindaco Celentano rivolgendosi agli operatori della pesca e ai proprietari di piccole imbarcazioni –. Per la prima volta, con questa amministrazione, è stato istituito un assessorato alla Marina e saremo in grado di trovare una soluzione già nei prossimi giorni, in sinergia con l'assessorato all'Ambiente".