Sotto gli occhi di tutti. Oramai non si cercano nemmeno luoghi discreti, in aperta campagna. Oggi le discariche abusive, come denuncia Andrea Ragusa del Movimento 5 Stelle, si realizzano in bella vista, lungo la Pontina. In questo caso sulla complanare della Pontina subito dopo l'uscita per Aprilia 2. «Ciò che mi ha meravigliato - sottolinea l'esponente del movimento - non è stato tanto il rinvenimento (quello mi ha fatto arrabbiare) di questa discarica abusiva quanto il fatto che essa sia sotto gli occhi di tutti e che nessuno si sia premurato di inviare la segnalazione della sua presenza».

Ragusa però oltre alla denuncia, va anche oltre e offre un punto di vista destinato a far discutere: «Sicuramente una parte dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale è opera degli evasori della TARI e per questo mi sento di suggerire all'Amministrazione quanto da noi portato avanti in campagna elettorale e cioè, chiedere l'iscrizione al ruolo a tutti coloro che accedono al Comune per richiedere un qualsiasi servizio, a cominciare dalla carta d'identità. L'idea di chiedere l'iscrizione al ruolo TARI per l'accesso all'Ecocentro, invece, la vedo come un controllo da evitare in quanto disincentiva l'utilizzo dello stesso da parte di chi non paga la TARI "incoraggiandolo" ad usare vie di conferimento "meno ecologiche". Insisto sull'installazione, quanto prima, delle telecamere noleggiate recentemente dall'Amministrazione sperando di cominciare a vedere che vengono sanzionati questi individui incivili».