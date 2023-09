La cura del verde pubblico è uno dei capitoli più complessi del decoro della città, spesso foriero di critiche e che già tra maggio e giugno si era rilevato un fronte problematico per l'amministrazione appena insediata. La nuova giunta, come aveva spiegato l'assessore con delega alla manutenzione del verde Massimiliano Carnevale, aveva dovuto mettere mano a interventi emergenziali e si era data priorità a tutte le situazioni che compromettevano la visibilità stradale dopo aver proceduto nei giardini delle scuole prima della loro chiusura, e poi si era mossa sui parchi più grandi e frequentati.

Tutti interventi eseguiti nelle more nelle more dell'aggiudicazione dell'accordo quadro biennale "per interventi di manutenzione del verde di parchi e aree verdi del territorio comunale di Latina", da quasi 4 milioni di euro, una gara in sei lotti che è andata a rilento anche per la mole di offerte ricevute, ma che ora ha preso il via. Si evince anche dall'ultima determina firmata dal dirigente Paolo Cestra con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata validata la proposta di aggiudicazione alla Sia Garden Srl per il lotto 1, quello che ricomprende lo sfalcio dei quartieri di Gionchetto, Campo Boario e viale Kennedy al costo di poco più di 300mila euro.

Su questa parte dell'appalto i tempi si sono dilungati perché si è dovuto provvedere alla verifica di un'offerta anomale con un ribasso pari al 48,950% sull'importo a base di gara. Una volta verificati i giustificativi forniti dall'azienda e verificata la congruità del punteggio è stata approvata l'aggiudicazione esecutiva, ora in attesa di verifiche sulla sicurezza, come pure per il lotto 4 che riguarda il centro direzionale, Nuova Latina e Morbella.