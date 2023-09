Ieri mattina il sindaco Matilde Celentano ha fatto visita alla famiglia di Jean-Luc Krautsieder, il ragazzo di Latina morto in Francia la scorsa settimana in conseguenza della gravissima aggressione subita quattro anni fa.

Il sindaco Celentano, accompagnata da Emmanuele Di Leo, fondatore e presidente dell'organizzazione umanitaria Steadfast, ha portato parole di conforto alla signora Lucia Pellecchia e ad Alessia Krautsieder, madre e sorella di Gianluca, all'anagrafe Jean-Luc, esprimendo il cordoglio e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale.

Nel corso della visita, la signora Lucia, madre coraggio, ha ripercorso i contorni dell'assurda tragedia delineando i tratti del carattere del suo Gianluca: "Un ragazzo solare e pieno di vita che si era trasferito nel suo Paese di origine per motivi di lavoro. Gianluca – ha detto - è vissuto a Latina dall'età di due anni fino al 2016. E voleva tornare a Latina". Questo il suo desiderio espresso fino a pochi giorni prima della sua dipartita, attraverso le video-telefonate alla madre. Gianluca, costretto su una sedia a rotelle dopo l'aggressione, non era potuto più tornare a casa.

"Gianluca tornerà a Latina sotto un'altra forma – ha affermato il sindaco Celentano - quella della memoria di un nostro giovane concittadino strappato brutalmente alla vita. E' nostra intenzione dedicare a Gianluca il parco di via Roccagorga, attualmente in corso di riqualificazione. Sarà un parco produttivo, dedicato alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, all'autoproduzione di servizi innovativi basati sulla natura, affrontando problemi ambientali e sociali. Un parco inclusivo, un parco intitolato a Gianluca Krautsieder".

Sono bastate queste poche parole del sindaco per riportare nell'abitazione del quartiere Isonzo un piccolo raggio di sole. Mamma Lucia si è alzata dalla sedia e si è avvicinata alla finestra nella direzione del parco di via Roccagorga: "Sarà come averlo qui, accanto a me, nel parco in cui giocava da bambino e suonava da grande".

Il sindaco Celentano ha preso il suo impegno, precisando che sarà seguito tutto l'iter per le intitolazioni che prevede procedure e tempi tecnici da rispettare.