Con l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento di riqualificazione del parco Falcone e Borsellino si completano gli atti di appalto dei cinque progetti di rigenerazione urbana finanziati con i fondi del Pnrr-Fnc, di cui due – quelli relativi al Palasport – già con i lavori in corso.

E' stata pubblicata oggi, all'albo pretorio del Comune di Latina, la determinazione dirigenziale del servizio Decoro e manutenzioni, firmata dall'architetto Micol Ayuso, con impegno di spesa da oltre sei milioni di euro per l'intervento, con la quale risultano affidati ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre aziende, che investe il parco cittadino del centro storico. L'atto segue quello pubblicato ieri per l'impegno di spesa, per un importo di circa 1,9 milioni di euro e relativa aggiudicazione, per la rifunzionalizzazione dell'edificio dell'ex scuola materna di via Milazzo per una nuova destinazione a spazio di interesse pubblico.

"Prosegue a ritmo serrato il nostro impegno per cambiare volto alla città – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale con delega ai Lavori pubblici e Pnrr - Grazie al duro lavoro degli uffici si è infatti proceduto all'affidamento dei lavori di due opere strategiche per garantire ai nostri concittadini spazi decorosi e vivibili.

In particolare, l'intervento sul parco Falcone e Borsellino offrirà nel cuore della città uno spazio verde, curato, con servizi adeguati e soprattutto in sicurezza".

"Colgo l'occasione – ha affermato il sindaco Matilde Celentano - per ringraziare tutti gli uffici che in tempo record si sono adoperati per portare a casa il risultato, scongiurando il rischio di perdere i finanziamenti. Tra poco più di un anno la città di Latina avrà un parco con una nuova pista di pattinaggio, un'area fitness, un sistema di videosorveglianza, wi-fi, nuove panchine ed arredi per il relax, chioschi e servizi. Il tempo di realizzazione della rifunzionalizzazione dell'ex scuola di via Milazzo è fissato esattamente in 365 giorni. I lavori all'ex Tipografia saranno presto consegnati e quelli al palazzetto sono quasi ultimati".