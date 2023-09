Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nominato Giuseppe Incocciati commissario straordinario dell'Ente regionale Parco Naturale del Monti Ausoni e Lago di Fondi, e Massimo Giovanchelli, Commissario straordinario dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. I Commissari straordinari resteranno in carica, con i compiti e le funzioni dei Presidenti e dei Consigli direttivi, fino alle nomine dei nuovi organi di amministrazione.

