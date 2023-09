Il presidente del Consiglio comunale di Cisterna Quirino Mancini ha convocato il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento, in seduta straordinaria e in forma di adunanza aperta in prima ed unica convocazione per il 03/10/2023 alle ore 17:00 per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"Ordine del giorno a sostegno delle imprese agricole danneggiate dal fenomeno della moria del Kiwi e richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale".

Sono invitate ad intervenire e prendere parola al suddetto Consiglio comunale: sindaca di Latina Matilde Celentano; sindaco di Cori Mauro De Lillis; sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli; sindaco di Sezze Lidano Lucidi; sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia; sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo; sindaco di Sabaudia Alberto Mosca; consigliere regionale La Penna Salvatore; consigliere regionale Sambucci Vittorio; consigliere regionale Tiero Enrico; consigliere regionale Tripodi Orlando Angelo; un rappresentante a nome delle Organizzazioni di Produttori (O.P.); presidente Coldiretti Lazio David Granieri; presidente Confagricoltura Lazio Antonio Parenti; presidente Confagricoltura Latina Luigi Niccolini; presidente CIA Lazio Argeo Perfili; presidente AS.P.A.L. Stefano Giammatteo.