Le sentinelle del verde bonificano una vasta area nella zona del Villaggio del Giornalisti. Stiamo parlando dei volontari Plastic Free che ieri hanno effettuato un altro importante intervento per la tutela del territorio in via Vicario nel comune di Sabaudia. Nel corso dell'evento coordinato dal responsabile locale Plastic Free, Adriano Salvatori, sono state raccolte 250 buste di immondizia per un totale di 2,5 tonnellate di rifiuti, in più copertoni, frigoriferi, materassi, complementi di arredo da interno e da esterno. Insomma una maxi discarica .

Questo risultato è stato ottenuto grazie all' impegno di110 volontari. La ditta Del Prete si occuperà inoltre dello smaltimento di quanto raccolto, quindi i rifiuti non peseranno sul bilancio comunale. Un'altra area di bosco è stata liberata dai rifiuti, l'auspicio è che seguano anche dei controlli per evitare che chi scarica abusivamente torni a farlo di nuovo. Nella discarica sono stati rinvenuti anche sacchi gialli utilizzati per la raccolta della plastica, quindi oltre agli ingombranti, nel mucchio sono finite anche utenze domestiche.