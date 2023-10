Partirà tra una settimana l'intervento finalizzato a risolvere il problema degli allagamenti nel centro cittadino di Aprilia. Lunedì 9 ottobre saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della nuova condotta di raccolta acque meteoriche di via dei Mille nell'ambito dell'intervento Pnrr denominato "ST_578 - Lavori di mitigazione del rischio idraulico con regimentazione delle acque superficiali Aprilia nord II lotto".

L'opera servirà a completare i lavori del primo lotto, già eseguiti sulla parte terminale di via dei Mille e su via Giacomo Matteotti e permetterà così di risolvere gli annosi problemi di allagamento di via dei Mille e via limitrofe, Via Matteotti e Via Aldo Moro.

I lavori di scavo, che avranno inizio il 9 ottobre, sono stati suddivisi in sei fasi di esecuzione, a includere sei diversi tratti stradali così da limitare i disagi per gli automobilisti. Le chiusure dei vari tratti stradali saranno pertanto progressive riaperture in base all'avanzamento dei lavori. Ogni fase avrà una durata indicativa di 2 settimane e i lavori, salvo imprevisti, saranno ultimati entro la fine dell'anno. Le fasi di esecuzione e la relativa segnaletica, apposta con debito anticipo dall'impresa esecutrice, sono riportate nelle planimetrie. L'imminente apertura del cantiere viene salutata con favore dall'amministrazione comunale, che sottolinea come questo intervento rappresenti un'opera attesa da tempo dalla cittadinanza. «Si tratta di un intervento molto importante - specifica l'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni - che permetterà di prevenire quei fenomeni di allagamento che si verificano in caso di pioggia intensa e maltempo. Proprio per limitare i disagi che in cui potrebbero incorrere gli automobilisti ed evitare di compromettere la viabilità di strade particolarmente trafficate, abbiamo concepito un metodo di lavoro che ci consentirà di lavorare su piccoli tratti stradali. Eviteremo così di dover chiudere l'intera via per i lavori in corso e potremo procedere con la riapertura del segmento stradale in base allo stato di avanzamento dei lavori».