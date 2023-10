Il Comune di Aprilia si prepara ad approvare lo schema di convenzione previsto ai sensi della Legge Regionale 19 del 23 Novembre 2023. Un atto dovuto, ma lo strumento per le varianti particolarmente incisive sul Piano Regolatore, permette all'ente comunale di bypassare l'approvazione da parte della Regione Lazio, con la possibilità di ridurre i tempi di approvazione dei piani stessi. Il punto è stato portato oggi pomeriggio all'attenzione della commissione urbanistica presieduta da Bruno De Luca, in attesa del passaggio e dell'approvazione della convenzione in consiglio comunale.

"Questo conferimento di poteri da parte della Regione Lazio, così come previsto dalla Legge che siamo chiamati ad adottare – sottolinea l'assessore all'urbanistica Roberto Boi – rappresenta una buona opportunità per i comuni, che avranno la possibilità di snellire le pratiche. Riguarderà soltanto le varianti che puntuali, come ad esempio i Print, i piani attuativi, i piani previsti sulla base del Dpr 160 articolo 8, ovvero tutti quei piani che non prevedono varianti particolarmente incisive rispetto al Piano Regolatore Generale. Il controllo della Regione resterà attraverso la procedura di assoggettabilità a Vas, ma il Comune dopo l'adozione e il periodo previsto per le osservazioni, potrà approvare direttamente i piani che non comporteranno un particolare impatto sul territorio, con la possibilità di risparmiare tempo e snellire le procedure".