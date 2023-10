Cambio della guardia al timone della Delegazione di Spiaggia di Sabaudia, dopo 5 (cinque) anni di intensa e proficua attività. Il 1° Lgt Np Marco Fuscocede il Comando della Delegazione

di Spiaggia, andando a ricoprire un nuovo incarico di Comando e di prestigio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene, che presumibilmente rappresenterà l'ultima destinazione di

servizio dove concluderà la sua carriera di Sottufficiale. Il testimone passa al Maresciallo Giosuè Cardaropoli, che riceverà definitivamente le consegne a partire dal 09 ottobre 2023, come disposto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.



"Mi spiace lasciare questo luogo meraviglioso- ha detto con punta di commozione Marco Fusco - ma questo lavoro impone trasferimenti programmati. Continuerò comunque a conservare con affetto il ricordo del litorale di Sabaudia dove ho conosciuto persone leali che mi hanno regalato soddisfazioni personali e professionali, come ogni commiato che si rispetti, non possono mancare i ringraziamenti per il mio personale che mi ha accompagnato in questi 5 anni, una seconda famiglia che con proficuo ed assiduo impegno, siamo riusciti al raggiungimento di importanti obiettivi. Un grazie speciale è rivolto a tutte le Forze dell'Ordine, la pubblica Amministrazione le Autorità religiose.





Il Capo di 2^ Cl, NP Giosuè Cardaropoli napoletano di origini e proveniente dal 1° Reparto Personale del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, presso cui svolgeva il ruolo di Addetto alla 2^ Sezione dell'Ufficio Ordinamento, è nel Corpo della Guardia Costiera da ben 29 anni, ed ha svolto principalmente sempre incarichi Operativi di cui ben 23 anni sulle Unità Navali del Corpo, ricoprendo anche incarichi di Comando, nel suo passato ha lavorato in contesti bellissimi, particolari ed altamente turistici come Ponza, Napoli, ed Amalfi. "Ho scelto Sabaudia ed ottenuto il Comando della Delegazione di Spiaggia di Sabaudia per ambizione e continuare la mia carriera militare, era un obiettivo che coltivavo da tempo, il mio impegno per Sabaudia sarà massimo continuando la scia di chi mi ha preceduto, sarà svolto

principalmente alla tutela del territorio, curando con particolare attenzione il problema delle concessioni/autorizzazioni demaniali, alla tutela agroalimentare per l'aspetto filiera pesca, alla salvaguardia della vita in mare per l'aspetto di sicurezza della balneazione. Sono sempre stato integerrimo, pertanto avrò cura di rispettare e far rispettare le leggi del mare, affinché alla fine di questa esperienza possa rimanere traccia del lavoro svolto. La sicurezza, il benessere della collettività stanziale e turistica saranno i miei capisaldi. Ringrazio il Comando Generale che mi ha dato l'opportunità e fiducia di dirigere questa

Delegazione di Spiaggia situata in questa meravigliosa località.



Il passaggio del testimone è avvenuto presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina alla presenza del Comandante Tv (CP) Lorenzo TEMPESTI che ha salutato il LGT FUSCO e

rinnovati gli auguri ad entrambi i collaboratori per il nuovo incarico. Il Sindaco Alberto Mosca, ha ringraziato il 1° LGT Fusco per la collaborazione e la disponibilità che in questi anni ha dimostrato alla cittadinanza e per il suo importante contributo ove si è mosso sempre nell'ottica di gestire al meglio l'area demaniale marittima, e di contrastare i fenomeni relativi all'inquinamento della spiaggia e del mare, con i migliori auguri per il nuovo incarico.