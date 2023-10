Le parti sottoscriveranno un patto che ha come oggetto lo sviluppo di un programma di collaborazione per rendere il cantiere dell'opera un motore di sviluppo dell'economia locale, attraverso l'attuazione delle misure e delle opere di accompagnamento ambientale, territoriale e sociale al territorio, con particolare riferimento a installazione di lampioni stradali a basso consumo o alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso; interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica, l'installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, di recupero energetico, isolamento termico e coibentazione di uffici pubblici; altri interventi comunque orientati alle finalità di compensazione ambientale e di efficienza energetica.

Ad occuparsi della realizzazione sarà la società Limes 6 di Milano, che già dal 2020 aveva attivato presso la Regione Lazio l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), procedimento che si è concluso, con prescrizioni, nell'aprile del 2021 e che ha ottenuto anche l'ok della Provincia di Latina. Sempre nel 2021 la Regione ha poi emesso il provvedimento autorizzativo unico regionale sul progetto della società Limes 6. Lo schema di convenzione definirà le tipologie di opere compensative e di riequilibrio ambientale per le quali la società Limes 6 sarà obbligata a corrispondere, secondo modalità e termini, la somma di duecentomila euro.

Un impianto fotovoltaico sarà realizzato a Santi Cosma e Damiano in località Pantaniello. Il funzionario responsabile del Comune ha approvato lo schema di convenzione riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 8.0592 MWP su una superficie di 13,92 ettari.

