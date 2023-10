E' diventato virale il video di una famiglia di cinghiali a spasso per via Conte Verde in pieno giorno. E sulle aiuole sono rimasti anche i segni del loro passaggio, quelle che vengono chiamate "grufolate" e cioè i segni lasciati sul terreno quando viene scavato con il grugno. Questo tipo di incontri è tutt'altro che insolito a Sabaudia, ormai su tutto il territorio.