Un tavolo tecnico per poter proseguire il progetto per la realizzazione di una mensa sociale e un centro di accoglienza per le persone bisognose. Nei giorni scorsi il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, l'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni, l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano, il consigliere comunale Vincenzo La Pegna, i dirigenti dottor Paolo Terribili e Teresa Marino, hanno incontrato i referenti della Fondazione Come Noi presso la sede comunale di piazza Roma. Un incontro finalizzato a fare il punto sul progetto che prevede la realizzazione di un Centro di prima accoglienza finanziato con i fondi del PNRR. Lo stesso troverebbe posto all'interno della struttura realizzata presso via Giusti e che la Fondazione ha concepito per ospitare una mensa per i poveri.

Il finanziamento, per un totale di circa 600 mila euro, permetterebbe di destinare parte della struttura anche alla stazione di posta, così da fornire un servizio completo a tutte le persone che vivono una condizione di fragilità sociale. Nei prossimi giorni gli uffici del comune predisporranno gli ultimi passaggi tecnici per l'inizio dei lavori. "Tutelare i cittadini che vivono una condizione di fragilità economica e sociale – rimarca il sindaco Lanfranco Principi – rappresenta prima di tutto un atto di civiltà, di attenzione, di sostegno. Si lega alla volontà di perseguire il principio di equità sociale e qualora ciò non fosse possibile, mettere in pratica tutte le misure necessarie affinché nessuno resti indietro quando si tratta di soddisfare almeno i bisogni primari. La Fondazione negli anni ha lavorato per dare sollievo alle persone in difficoltà: con il nostro contributo, attraverso i fondi del Pnrr, faremo in modo che a queste persone venga assicurato non solo il pasto ma anche un posto dove poter stare in situazioni di emergenza".