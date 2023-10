Gioca i numeri fortunati alla tabaccheria Palumbo di Aprilia e vince 2547,65 euro al Superenalotto. Con l'estrazione di sabato 30 settembre la fortuna ha baciato una donna, che è riuscita a indovinare tre numeri (66, 74 e 76) e il Superstar (78) nell'estrazione del 30 settembre. La comunicazione della vincita è arrivata nelle scorse ore alla rivendita di Corso Giovanni XXIII dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una notizia accolta con soddisfazione dai titolari del punto vendita che hanno affisso un cartello all'ingresso. La vincitrice della somma è una donna, che ha giocato i numeri "fortunati" usciti nell'estrazione di pochi giorni fa. Non è la prima volta che il Superenalotto si rivela vincente nella tabaccheria Palumbo di Aprilia, visto che già in passato era stata centrata una vincita per un importo simile.