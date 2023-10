Sono due manufatti vicini quelli di cui il Comune i Priverno ha ordinato la messa in sicurezza nei giorni scorsi. Le due edificazioni, site in via Mole Comuni, sono realizzare una in cemento armato e l'altra in pietra, ma soprattutto si affacciano sulla strada e costituiscono motivo di pericolo nelle attuali condizioni. Entrambe a seguito di opportuno sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale sono però risultate pericolanti ed in evidente stato di abbandono. Motivo per il quale, l'Ufficio Tecnico ha deciso di attivare tutte le procedure per scongiurare eventuali pericoli di sorta in merito allo stato di aggravamento e pericolo di dissesto statico dovuto al cedimento di una parte del tetto. Dalla relativa relazione tecnica si evidenzia come la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta in ragione di un crollo parziale del solaio di copertura ed esposizione agli agenti atmosferici dell'armatura in ferro dell'edificio in cemento armato, generando l'ossidazione degli stessi. Il fabbricato in muratura portante, ovvero quello in pietra, versa invece in stato di totale abbandono.

Entrambi, come detto, cagionano pericolo alla pubblica sicurezza in quanto i due immobili risultano prospicienti su una strada pubblica, di passaggio sia veicolare che pedonale, e che pertanto l'eventuale crollo potrebbe comportare gravi conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale. Per assicurare un intervento il quanto più immediato possibile, gli uffici hanno provveduto ad identificare i proprietari (ne risultano 4) e ha recapitato a destinazione l'ordinanza con cui ingiunge loro di provvedere entro giorni 30 giorni dalla notifica alla messa in sicurezza gli immobili rimettendo a conclusione una dettagliata perizia tecnica, giurata, redatta da professionista regolarmente abilitato (ingegnere/architetto) con la quale si dichiara di aver provveduto