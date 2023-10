L'Amministrazione comunale di Pontinia ha annunciato l'imminente partenza dei lavori di riasfaltatura che interesseranno la Migliara 51 S, una delle più nevralgiche del territorio anche per la sua lunghezza. Gli interventi, predisposti dalla Provincia di Latina, scatteranno da lunedì 9 ottobre nel tratto Appia-Cotarda, nel territorio comunale di Pontinia e interesseranno il tratto stradale dal chilometro 0+350 al chilometro 0+650 lato mare, mentre a decorrere dal 10 e fino al 12 ottobre, si svolgeranno i lavori di riasfaltatura del tratto dal chilometro 0+000 al 0+220, dal 0+450 al chilometro 0+720 e dal 0+950 al 2+370 con fresatura centrale lato monte. L'annuncio degli interventi ha fatto storcere il naso a molti cittadini che, sulla pagina social del Comune, hanno posto l'accento sulle condizioni delle strade in pieno centro.

