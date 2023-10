Eurojackpot: centrato un "5+1" da 355mila euro a Latina. La dei bandata fa tappa a Latina. Nell'ultima estrazione, come riportato da Agipronews, tre fortunati si sono aggiudicati altrettanti "5+1" da 355.925,60 euro ciascuno, uno dei quali a Latina presso il punto vendita Sisal bar AS situato in via Isonzo 183, con una schedina Gioco da tastiera. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 36 milioni di euro.