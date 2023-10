Centinaia di studenti sono scesi in piazza, questa mattina, per dare vita alla locale manifestazione del Fridays For Future di Latina. Un evento internazionale, che ha coinvolto tutte le città italiane per accendere i riflettori sulla tematica ambientale e sul cambiamento climatico.

I giovani hanno sfilato sotto un sole cocente, nonostante il calendario segni la data del 6 ottobre, periodo in cui le temperature dovrebbero essere nettamente più basse rispetto a quelle percepite oggi, fenomeno che rafforza le motivazioni per cui i ragazzi hanno voluto manifestare.

"L'ultima estate, la più calda, ha visto il nostro Paese dilaniato da incendi e inondazioni, succube dei danni portati da decenni di menefreghismo per lo stato di salute del nostro pianeta - spiegano i ragazzi della Rete degli Studenti Medi di Latina - Non possiamo rimanere inermi di fronte alle politiche scellerate portate avanti dal mondo occidentale in questa fase tanto delicata, né tantomeno davanti alla più totale assenza di interventi in materia da parte della politica di governo del nostro paese. Questa mattina, a Piazza del Popolo a Latina, dalle 9.00, ci siamo ritrovati nuovamente a chiedere politiche ambientali serie e misure a tutela del nostro pianeta. Non possediamo la terra, la prendiamo in prestito dalle prossime generazioni, e questa responsabilità deve guidare l'agire politico dei Paesi che, invece, si dimostrano sempre più interessati al profitto immediato rispetto alla tutela del bene comune. Non possiamo restare a guardare".