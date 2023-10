Un falco pecchiaiolo è attualmente sotto la cura del CRAS, (il Centro Recupero Animali Selvatici) del Parco Riviera di Ulisse, grazie all'intervento di un barman di Ponza, che lo ha salvato. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa sull'isola ponzese, quando Vincenzo Lorusso ha notato che il maestoso esemplare aveva urtato più volte contro un edificio, schiantandosi al suolo. Evidenti le sue difficoltà a riprendere il volo, cosa notata dal barman che, a mani nude, ma stando attento agli artigli del rapace, è riuscito a recuperare l'animale, poi affidato al CRAS del Parco del sud pontino.



Un intervento decisivo per salvare la vita ad un esemplare che è specie protetta. Il neo commissario straordinario del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, ha elogiato l'azione di Vincenzo Lorusso, sottolineando che "il Parco è profondamente grato a Vincenzo Lorusso per il suo eccezionale impegno civico nella protezione della fauna selvatica. Questo atto dimostra quanto sia importante la collaborazione tra la comunità locale e l'ente Parco per preservare la bellezza naturale della nostra regione."



In una nota dell'ente si ribadisce che il gesto di Vincenzo Lorusso costituisce un segnale di speranza e di cambiamento "mostrandoci come un singolo individuo possa sfidare la storia e contribuire alla conservazione dell'ambiente e alla protezione delle specie minacciate.

Il Parco Riviera di Ulisse rinnova il suo impegno a continuare la missione di conservazione e a promuovere la sensibilizzazione ambientale".