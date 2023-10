Il Tar di Latina respinge la richiesta di sospensiva della delibera di risoluzione della concessione per la gestione dello stadio Quinto Ricci di Aprilia, fissando la discussione nel merito all'8 novembre. Il giudice della prima sezione, Riccardo Savoia, con un decreto ha deciso di non accogliere la richiesta della società F.C. Racing Ardea (precedente gestore dell'impianto), che nel ricorso presentato dall'avvocato Marco Romoli per ottenere l'annullamento dell'atto di indirizzo e dei provvedimenti consequenziali aveva chiesto di "congelare" l'efficacia della delibera votata ad agosto dalla giunta Principi, che ha rescisso la convenzione e poi - una volta tornata in possesso dello stadio - ha concesso l'uso temporaneo al Centro Sportivo Primavera, all'Akkademy Aprilia e alla Runforever. Il giudice della prima sezione del Tar di Latina: «ritenuto che le ragioni di urgenza legittimanti la domanda cautelare monocratica possono essere soddisfatte dalla celere fissazione della camera di consiglio al giorno 8 novembre» ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva, rimandando la questione alla trattazione collegiale che ci sarà tra un mese in Camera di Consiglio. Il primo round di questa battaglia va dunque al Comune di Aprilia, anche se resta ancora da affrontare la discussione nel merito.