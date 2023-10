Rischiano di allungarsi i tempi per la riapertura del cinema sulla Pontina, ora in mano alla società Gestioni Cinestar srl che il 16 maggio 2023 ha presentato un'istanza per riattivare le sale cinematografiche. I lavori per portare avanti il progetto di ristrutturazione sono già iniziati da oltre un mese e a fine settembre è stata convocata la commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, tuttavia negli ultimi giorni l'iter ha rallentato la sua corsa - a detta del Comune di Aprilia - per una variazione progettuale. Il progetto originario aveva infatti ricevuto il parere favorevole dei vigili del fuoco. «In corso d'opera - spiega l'assessore all'Urbanistica Roberto Boi - è stata inserita una variazione progettuale e per modifiche di questo tipo serve un nuovo parere dei vigili del fuoco».

Sulla prima proposta gli uffici comunali avevano presentato alcune osservazioni e chiesto integrazioni documentali, tuttavia l'orientamento dell'amministrazione comunale è quello di dare il via libera quanto prima alla riattivazione del cinema. E in tal senso le dichiarazioni dell'assessore all'Urbanistica sono emblematiche. «Al di là di questo intoppo burocratico, che sono convinto sarà risolto, la nostra intenzione - continua Boi - è quella di aiutare laddove possibile la nascita o la riapertura di locali ricreativi e di socializzazione, perché rappresentano dei punti di aggregazione dove soprattutto i giovani possono ritrovarsi».

Il nuovo progetto prevede oltre alle sale cinematografiche anche la realizzazione di un'area ristorazione, che permetterebbe al cinema di essere maggiormente al passo con i tempi rispetto alle altre realtà esistenti nel Lazio. Tuttavia a causa di questo contrattempo i lavori potrebbero subire un rallentamento, ritardando l'apertura della struttura che era prevista tra fine dicembre e gennaio 2024. «In questo senso - afferma il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi - molto dipenderà dalla scelta che farà la società, se dovessero rinunciare alla variazione progettuale probabilmente ci sarebbero ancora i margini per una riapertura nel periodo di Natale, se invece per loro quella variazione è fondamentale è chiaro che i tempi si allungherebbero. In ogni caso noi come amministrazione comunale non abbiamo preclusioni, quello che ci sta a cuore è il ritorno del cinema».