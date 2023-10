Uno dei primi e importanti atti ufficiali della giunta Celentano di questa estate, quello di istituire una due diligence sull'azienda speciale Abc, si avvia verso la realizzazione a qualche mese di distanza con la determina di affidamento diretto numero 1904 del 6 ottobre da parte del servizio Finanziario e Partecipate del Comune. L'ente sin dai primi giorni di settembre 2023 –si legge nella determina - ha svolto molteplici attività presso il Servizio Finanziario e Partecipate tese all'individuazione sul mercato di società di revisione, iscritte nell'apposito albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze classificate tra le migliori presenti nel territorio italiano per fatturato realizzato nel 2021 da poter coinvolgere nella procedura per l'affidamento del servizio della due diligence organizzativa e contabile dell'Azienda Speciale Beni Comuni di Latina.

Dopo aver vagliato 11 delle 15 competitor inizialmente individuate sul Mepa l'incarico è stato affidato alla 'Acg Auditing e Consulting group srl', una società di Terni che svolgerà il lavoro percependo 43.615 euro. La ditta avvierà un'attività di indagine finalizzata alla raccolta e alla verifica di tutte le informazioni necessarie a valutare le attività dell'azienda speciale per la raccolta e il trattamento dei rifiuti Abc acinque anni e mezzo dalla sua costituzione. L'obiettivo dell'esecutivo, nella verifica puntuale sull'investimento operato dal Comune nel 2017, è quello di porre in essere "una corretta pianificazione degli obiettivi da raggiungere e per poter esprimere i relativi indirizzi strategici e gestionale dell'azienda speciale".