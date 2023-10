C'è stata questa mattina la firma del protocollo d'intesa tra il Sindaco del Comune di Latina e il Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati rappresentato da Antonio D'Angelis. La sottoscrizione permetterà, già dalla prossima settimana, l'inizio dei tirocini presso gli uffici, che consentiranno ai giovani di acquisire i requisiti per l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività. I tirocini si svolgeranno presso gli uffici del servizio Attività produttive e Incoming Suap – Sue e del servizio Pianificazione e progettazione urbanistica e saranno a costo zero per l'ente di piazza del Popolo.

"L'avvio dei tirocini – ha dichiarato il primo cittadino Matilde Celentano – rende possibile la realizzazione di un'esperienza professionale ai giovani che iniziano questo lavoro. Può rappresentare un importante ponte tra la formazione e il lavoro, permettendo una conoscenza diretta del mondo del lavoro approfittando della professionalità di chi lavora negli uffici".