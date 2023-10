Si è conclusa la due giorni di fiera organizzata in occasione del Santo Patrono della Città di Fondi. Il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato hanno espresso grande soddisfazione per la buona riuscita dell'evento commerciale che, per il terzo anno consecutivo, ha avuto durata di due giorni con ricadute positive tanto per gli ambulanti quanto per i commercianti del centro. Nonostante la ricorrenza sia capitata quest'anno in due giorni feriali, il sole e il clima mite hanno incoraggiato anche molti avventori provenienti dai comuni limitrofi con un ottimo riscontro in termini di presenze.

«Un sentito ringraziamento – commentano i due amministratori – va agli agenti del locale comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e pattugliamento del territorio ma anche e soprattutto per la task force allestita presso l'aula consiliare che ha consentito l'assegnazione dei posteggi in maniera rapida e ordinata. Egregio anche il lavoro svolto dall'intero settore Commercio guidato dalla dirigente Erminia Ferrara. Sembra scontato – concludono – ma coordinare circa 130 operatori non è semplice. Se tutta la cittadinanza ha potuto vivere appieno un momento molto sentito della tradizione locale quale è quello della fiera di Sant'Onorato è anche grazie alla macchina organizzativa che vi è dietro ed è per questo che ci fa piacere ringraziare tutti gli uomini e le donne che ne hanno fatto parte».