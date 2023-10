La federazione provinciale di Latina sarà presente al Villaggio Coldiretti a Roma con le aziende agricole pontine e le eccellenze agroalimentari del territorio. L'appuntamento è da domani, venerdì 13 ottobre alle ore 9.00 fino a domenica 15 ottobre al Circo Massimo, dove è stato realizzato dalla Coldiretti un vero e proprio villaggio contadino per toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana. Sarà possibile vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 100% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche, dove i bambini possono imparare a pigiare l'uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l'orto.

"Questo evento rappresenta l'occasione per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana - spiega la presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili - il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione. Le aziende agricole pontine saranno presenti con i loro prodotti di eccellenza, che contraddistinguono il nostro territorio. Ci saranno anche i nostri Agrichef, i Giovani e le Donne di Coldiretti con i loro laboratori, le fattorie didattiche, l'agricosmesi, le degustazioni e il concorso Oscar Green, che ogni anno premia le idee innovative dei nostri giovani agricoltori".

Una tre giorni in cui si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell'alimentazione, dei rischi connessi all'affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'arrivo sulle tavole del cibo sintetico.

Per l'intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Tutti i primi di altissima qualità al costo di 3 euro, dal risotto ai funghi a quello all'isolana, dalla pasta alla gricia a quella all'amatriciana, dai tortelli al ragu a quelli vegetariani ma anche i tortellini alla crema di parmigiano reggiano e gli gnocchi con il ragù d castrato oltre ai piatti della tradizione contadina come polenta, pasta e patate o pasta e fagioli. Tra i secondi per la stessa cifra è possibile scegliere tra carne di manzo o maiale, porchetta, arrosticini, pollo fritto, pesce fritto, mozzarella di bufala ma anche pizza o panini mentre al prezzo di soli 2 euro è possibile consumare patate fritte, agrigelato, granita, frutta, cannolo, maritozzo o babà.



Tra le eccellenze agroalimentari di Latina ci saranno le mozzarelle, l'ortofrutta, le confetture, i prodotti da forno, le carini e i salumi, oltre al miele, le uova, la pasta fresca e i prodotti di cosmesi, realizzati con metodi naturali come quelli alla bava di lumaca.



Spazio al più grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia dove acquistare direttamente dagli agricoltori le più golose tipicità del Paese, ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale, impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell'educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l'iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose.



Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio, ma sarà possibile conoscere le razze salvate dall'estinzione in una vera e propria arca di Noe: dal Mucco pisano alla Maremmana, dalla capra Capestrina alla Girgentana, dalla pecora Laticauda alla Turchessa, dal cavallo Tolfetano all'asino di Amiata, dal Colombo Romagnolo alla gallina Polverara.