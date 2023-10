In relazione all'iniziativa promossa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, finalizzata a sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile, con il coinvolgimento dei cittadini e delle diverse articolazioni della società civile, si è conclusa con successo la settimana nella quale il nostro Comando ha aperto le porte alla cittadinanza.



Nei giorni 9, 10 e 11 presso le nostre sedi di Aprilia, Gaeta e Latina sono stati accolti i cittadini per vedere da dentro il mondo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tanti bambini hanno potuto vedere da vicino i mezzi rossi dei Pompieri, indossare il casco e usare la lancia antincendio per spegnere il fuoco. Presso la sede di Latina, il Comando ha ricevuto un attestato di stima da parte di una associazione di volontariato di Protezione Civile, con la consegna di una targa al personale vvf come dimostrazione di grande collaborazione, durante l'ultima campagna A.I.B. appena conclusa.