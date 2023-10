Pierantonio Palluzzi, presidente di Ance Latina, è stato nominato vice presidente vicario di Ance Lazio. Un incarico, quello affidato al numero uno dell'associazione dei costruttori edili pontini, che ha un grande valore per via delle deleghe che gli sono state conferite: urbanistica, edilizia e territorio, bonus, casa, partenariato pubblico e privato, formazione, relazioni industriali e fiscali. La nomina di Palluzzi, firmata dal presidente di Ance Lazio Nicolò Rebecchini, è stata decisa dopo un confronto con le associazioni territoriali che hanno dato il via libera confermando la loro fiducia. L'ingresso di Palluzzi nell'esecutivo di Ance Lazio arriva a distanza di qualche mese dalla nomina da parte della presidente nazionale di Ance, Federica Brancaccio nel Consiglio nazionale di presidenza. Un doppio ruolo e due scenari estremamente importanti per il mondo dei costruttori che fanno dell'associazione di Latina e del suo presidente un punto di riferimento su scala nazionale e regionale per l'intero comparto.

Tra l'altro le deleghe che arricchiscono il nuovo incarico in Ance Lazio danno a Palluzzi un peso specifico importante per l'attualità dei temi che lo vedranno impegnato in questa ulteriore veste: dall'urbanistica, ai bonus, dall'edilizia e territorio a temi importanti come il partenariato pubblico privato passando per la formazione e le relazioni industriali, tutti argomenti che sono quotidianamente al centro del dibattito che interessa il settore, i cittadini e le imprese e che senza dubbio fanno parte a pieno titolo dell'agenda politica locale e nazionale.