Durante l'attesissima kermesse del Villaggio Coldiretti, nella suggestiva location capitolina del Circo Massimo, si è tenuto l'incontro "Bonifiche nel Lazio con Anbi Lazio". Alla associazione dei Consorzi di Bonifica della nostra regione, infatti, è stato riconosciuto il ruolo fondamentale svolto mediante l'irrigazione, affinché il meglio della produzione agroalimentare laziale possa continuare ad essere garantita ed arrivare sulle nostre tavole traducendo al meglio gli sforzi e la passione degli imprenditori agricoli custodi degli stupendi territori, molti sotto il livello del mare, che rappresentano e che vengono altresì difesi dalle precipitazioni ingenti grazie al proprio sistema di idrovore. Ad aprire la riunione il Presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. "La riforma dei consorzi di bonifica avviata nel 2015, che ridurrà il numero da 10 a 4 è prossima alla conclusione. Questa decisione non solo ha generato risparmio di risorse economiche, ma ha anche permesso di razionalizzare le funzioni svolte dai consorzi, offrendo risposte concrete ai cittadini, ai consorziati e alle imprese, trasmettendo un'immagine di rinnovata efficienza e virtuosità." Presente Il Commissario Straordinario dei Consorzi di Frosinone e Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, che ha dichiarato: "E' fondamentale il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nel garantire l'acqua per l'agricoltura e nella difesa del territorio dal rischio idrogeologico. La bonifica rappresenta un fattore storico e sociale nel Lazio ed è studiata nei libri di scuola a testimonianza dell'importanza cruciale di tali enti per la sicurezza e la prosperità del territorio. Bisogna continuare nel programmare nuove progettualità affinché la prevenzione prenda il posto dell'emergenza, solo così daremo il giusto valore al Lazio, regione che per eterogeneità, biodiversità e produttività, potenzialmente non ha nulla da invidiare alle regioni del Nord Italia. Il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti, ha illustrato il progetto "Eufente-Selcella-Pio VI", finanziato grazie al MASAF "Questo progetto contribuirà a mitigare il fabbisogno irriguo, aumentando la portata idrica annuale di 7 milioni di metri cubi, evitando la dispersione di preziosa risorsa idrica nel mare a favore dell'agricoltura." A concludere i lavori l'Assessore della Regione Lazio al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini che ha tra l'altro detto: "Il nuovo corso intrapreso dai consorzi li vedrà come soggetti attuatori di progetti cruciali per la risposta ai cambiamenti climatici. La Regione Lazio ha visto nella realizzazione di nuovi invasi artificiali, progetto promosso da Anbi e Coldiretti, una concreta risposta alla siccità e ai cambiamenti climatici. Rinnovo il pieno supporto della Regione Lazio ai Consorzi di Bonifica, Enti che quotidianamente assicurano la difesa idraulica del territorio e che al contempo garantiscono che oltre 71.000 Ettari vengano irrigati". Il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma nella veste di Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, moderatore dell'incontro, ha concluso ringraziando tutti i presenti e sottolineando con forza l'importanza di concretizzare un "Patto per il suolo insieme a quello per l'acqua". Questo patto rappresenta un impegno cruciale per individuare le criticità e progettare interventi mirati che siano veramente utili per il nostro territorio in sinergia e con la piena e fattiva collaborazione. La sinergia con la Regione Lazio e con i Sindaci è fondamentale in questo contesto, siamo disponibili ed auspichiamo un rapporto proficuo che possa tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità. Renna ha poi ringraziato l'Assessore Righini per le prime importanti risposte ricevute in termini di attenzione e sinergia alle nostre richieste che rappresentano senza dubbio un importante viatico per poter insieme tradurre al meglio le esigenze dei territori a vantaggio della collettività.