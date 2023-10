«Mentre parte della minoranza prova a rallentare l'azione amministrativa in vista delle elezioni del 2024 – una campagna elettorale iniziata decisamente in anticipo – il resto del consiglio comunale lavora per il bene del territorio e dei suoi cittadini. Ne è un esempio l'approvazione del regolamento per arginare l'installazione selvaggia di ripetitori, con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica dall'esposizione ai campi elettromagnetici». Lo afferma l'amministrazione comunale di Sermoneta, in merito al nuovo piano per la gestione delle antenne sul territorio, rispondendo alle critiche e ai dubbi avanzati dal consigliere di minoranza Mauro Battisti: «Finora il gestore, in accordo con il privato, poteva presentare una istanza semplificata al Comune per installare una antenna. Grazie al nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale, con i voti di parte della minoranza con i consiglieri Torelli e Centra, Il comune ha un ruolo di gestione attiva del territorio che in assenza di tale strumento sarebbe demandata ai gestori. Il "piano di riassetto" mappa tutti gli impianti esistenti e stabilisce criteri più stringenti per installarne di nuovi, proprio per tutelare la salute della popolazione. Secondo il nuovo regolamento, che recepisce la normativa nazionale e regionale, un gestore di telefonia non potrà installare antenne vicino a luoghi sensibili, come scuole, asili, chiese o strutture sanitarie, ed è stato prescritto che l'installazione delle stazioni radio debba avvenire, in via preferenziale, su aree di proprietà pubblica: ciò, al fine, di avere un più stringente controllo sulle installazioni e poter effettuare tutti i controlli sulle emissioni elettromagnetiche. Si è scelto di individuare aree pubbliche proprio per eliminare totalmente la speculazione e avere uno stringente controllo sull'operato delle compagnie telefoniche.

Sarà più difficile quindi veder spuntare da un giorno all'altro antenne sopra i tetti privati di cui non potrete sapere i dati di impatto ambientale: le aree di installazione saranno solo quelle previste dall'Amministrazione. Inoltre viene aperto un tavolo tecnico per il controllo e la verifica puntuale dei campi elettromagnetici di tutti gli impianti. Questo è ciò che interessa all'amministrazione: tutelare la cittadinanza. L'amministrazione dimostra ancora una volta attenzione verso la salute della nostra comunità, testimoniato dalle decine di iniziative fatte in questi quattro anni tra screening e giornate dedicate alla prevenzione. Parte della minoranza già pensa alle elezioni dell'anno prossimo, dimenticando che la popolazione merita di essere tutelata da subito. Ed è ciò che l'amministrazione sta facendo».