Sull'impianto a biometano che dovrebbe essere realizzato all'interno del sito dell'ex Mira Lanza è arrivata un parere favorevole. A pronunciarsi è l' Area di Protezione e Gestione della Biodiversità della regione Lazio che rispetto la valutazione di impatto ambientale ha riscontrato come il sito ricada all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, distante sia dal Parco Nazionale del Circeo che dai Monti Lepini. Vengono tuttavia riscontrate anche delle criticità. «Dal progetto - si legge nell'atto della Regione - si evince che vi sarà un emungimento di 2625 metri cubi annuo di acqua e un' attività di irrigazione delle aree verdi di progetto. Inoltre, sono presenti tre scarichi di acque reflue industriali e meteoriche come scarto idrico finale immesso nel corpo idrico superficiale ‘Fosso strada Migliara 52 sx', il primo, un secondo, ed un terzo trattato in vasca lmhoff entrambi in assenza di controllo di parametri analitici, con possibili inquinanti potenzialmente presenti (solidi sospesi, BOD, COD, Azoto totale, grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi) - ed infine si legge - Ci preme suggerire di monitorare sia gli emungimenti, sia le irrigazioni e inoltre attraverso controlli dei parametri analitici anche le acque reflue di scarico, per scongiurare incidenze alla falda acquifera per effetto cumulativo e complessivo di tutte le attività presenti nell' area, che potrebbero causare incidenze indirette agli habitat dei Siti della Rete Natura 2000 della pianura Pontina».