La vicenda Aser-Tributi Italia torna ad animare il dibattito politico in città. La recente decisione dei giudici della prima sezione civile del Tribunale di Latina, che hanno rigettato il reclamo delle due società confermando la sospensione dei precetti per 32 milioni di euro avanzati da Aser-Tributi Italia e hanno aperto alla possibilità della compensazione dei crediti che vanta il Comune di Aprilia (complessivamente oltre 76 milioni) è stata salutata con soddisfazione dall'amministrazione comunale. Se infatti questo parere verrà confermato dal giudice monocratico nell'udienza dell'ottobre 2024 l'Ente di piazza Roma eviterà il default economico, ma soprattutto non dovrà pagare il maxi risarcimento per il lodo Aser visto che le cifre di insinuazione al passivo fallimentare (le società sono in amministrazione controllata) per i tributi incassati e non riversati nelle casse comunali sono ben più alte. Ma nel suo intervento l'attuale sindaco Lanfranco Principi non ha lesinato un affondo verso la vecchia giunta, che a suo giudizio ha percorso con poca convinzione la strada della compensazione dei crediti solo per evitare il dissesto finanziario.



Di parere opposto è la coalizione Aprilia Civica, che ha replicato al primo cittadino tramite le parole dell'ex sindaco Antonio Terra, oggi consigliere comunale d'opposizione, rivendicando la battaglia contro l'azienda che per anni ha riscosso i tributi ad Aprilia. «Purtroppo anche in questa occasione dobbiamo sottolineare il passaggio a vuoto del sindaco Principi - afferma il consigliere Terra - nelle sue dichiarazioni dimentica di dire che negli anni passati lo abbiamo visto poco presente e per nulla partecipe su questa e altre annose questioni riguardanti i contenziosi. Nessuno ricorda qualche sua presa di posizione o interventi su Aser o vicende storiche simili. In questa battaglia a difesa degli interessi cittadini invece molti di noi hanno subito duri attacchi e ricevuto querele». Il consigliere della lista Aprilia Città Civica rivendica poi il merito di aver impostato la causa per chiedere la compensazione quando era sindaco affidando l'incarico all'avvocato Domenico Apice, annunciando inoltre la volontà di tutta l'opposizione di affrontare la vicenda in commissione e in Consiglio comunale. «Al netto delle strumentalizzazioni, presto affronteremo la vicenda contenziosi in Commissione e in Consiglio e chiariremo il contenuto - continua Terra - di certe dichiarazioni da parte del sindaco. In ultimo voglio ricordare che anche su questa vicenda il mandato ai legali è stato dato dal sottoscritto l'otto marzo 2023».